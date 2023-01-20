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Спасатели отмечают профессиональный праздник

Их работа входит в список самых опасных в мире, она связана с риском для жизни и требует высокого профессионального мастерства и самоотверженности. Спасатели отмечают профессиональный праздник - торжественное собрание и праздничный концерт проходят во Дворце Республики. Открыл мероприятие государственный секретарь Совета безопасности. Александр Вольфович озвучил поздравление от имени главы государства. Бойцы МЧС борются не только с огненной стихией и спасают пострадавших в ДТП. Порой кажется, что список задач, которые охватывает ведомство, бесконечен. И этот труд не остается без внимания - в ходе праздника госсекретарь Совета безопасности вручил лучшим из лучших награды.

Основные итоги - это сокращение гибели людей по чрезвычайным ситуациям. В первую очередь от пожаров, гибели людей на воде сокращена более чем на 20 %. Вот это самый главный итог. А вся остальная текущая деятельность направлена на обеспечение этих основных задач. Это разъяснение населению о правильности поведения в тех или иных условиях, обучение наших детей в учреждениях образования, в детских дошкольных учреждениях, масса акций, которые в отношении их проводятся. И, конечно же, очень серьезная надзорная деятельность, которую осуществляет ведомство. И строительства атомной станции и других опасных производств.
Вадим Cинявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Для гостей праздника была организована выставка современных и раритетных образцов пожарной аварийно-спасательной техники, научных разработок и спортивных достижений. МЧС Беларуси знают далеко за рубежом. Профессионализм наших спасателей ценят во многих странах мира, за время существования ведомства установились не только партнерские, но и дружеские отношения с коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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