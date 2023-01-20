Спасатели отмечают профессиональный праздник

Основные итоги - это сокращение гибели людей по чрезвычайным ситуациям. В первую очередь от пожаров, гибели людей на воде сокращена более чем на 20 %. Вот это самый главный итог. А вся остальная текущая деятельность направлена на обеспечение этих основных задач. Это разъяснение населению о правильности поведения в тех или иных условиях, обучение наших детей в учреждениях образования, в детских дошкольных учреждениях, масса акций, которые в отношении их проводятся. И, конечно же, очень серьезная надзорная деятельность, которую осуществляет ведомство. И строительства атомной станции и других опасных производств.

Вадим Cинявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

