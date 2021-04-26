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Спасатели почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня героических коллег вспоминают спасатели. Работники МЧС почтили память ликвидаторов последствий катастрофы, которые жертвовали собой ради спасения других. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Василия Игнатенко прошла в столице на улице его имени. Как отметил министр Вадим Синявский, наша страна провела беспрецедентную работу по возрождению территорий. Это и ликвидация последствий, и социальная поддержка людей, и реабилитация пострадавших.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:Сегодня, находясь там, на территории заповедника, Президент принимает очередные решения, которые будут отправной точкой развития этого региона, поддержания населения, которое там проживает. Это очень важно. Поэтому я убежден: двигаясь сообща, выполняя свои задачи, мы будем отвоевывать у этой трагедии часть территорий, на которых можно вести хозяйственную деятельность.
Спасатели почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В церемонии также приняли участие ликвидаторы. И сегодня некоторые участники тех событий служат в рядах МЧС.

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