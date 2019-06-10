Под девизом "Безопасное лето". В эти дни спасатели посещают детские оздоровительные лагеря. О жизненно важных правилах детям рассказывают в игровой форме - беседах, познавательных конкурсах, викторинах и квестах. Во время таких встреч юные отдыхающие могут попробовать себя в роли пожарного - примерить форму и посидеть за рулем автомобиля специального назначения. Спасатели призывают и всех взрослых обратить внимание на соблюдение правил безопасности. Особенно это касается нахождения в лесу и зонах отдыха.