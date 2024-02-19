Спасатели потушили горящую Audi и помогли вытащить застрявшую руку девочки из батареи - обзор чрезвычайных происшествий

Обзор чрезвычайных происшествий в сюжете Виктории Радевич.

19 февраля ночью в огне погибла жительница Глуска. На спецлинию 101 позвонил местный житель, заметив, как на соседнем участке на улице Луначарского разыгрывается пламя. Прибывшие спасатели вытащи из горящего дома безжизненное тело хозяйки, женщине было 54 года. Официально она нигде не работала, добавили в ведомстве. Что привело к трагедии, специалисты устанавливают.

Еще одна гибель на пожаре случилась накануне вечером в деревне Тишовка под Могилевом. В этом случае все обстоятельства и причины произошедшего также выясняются. По данным МЧС, когда на место приехали пожарные расчеты, на участке горел дом и веранда. Соседка сообщила, что внутри жилища может быть хозяин. Среди огня и дыма спасатели нашли 67-летнего мужчину, спасти которого было уже невозможно.

В Силичах Логойского района работники МЧС помогли потушить загоревшуюся Audi. В ведомстве предположили, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь успел повредить моторный отсек. В машине также предстоит обновить салон.

В Волковыске помощь специалистов понадобилась первокласснице, чья рука застряла в батарее. В МЧС позвонила взволнованная женщина и пожаловалась, что локоть 6-летней дочери достать самой не удалось. Приехавшие спасатели успокоили и маму, и девочку. И ювелирно, без использования специального оборудования, вытащили школьницу из железной западни, девочка не пострадала.

Сегодня в Солигорске подразделения МЧС работали на территории литейно-механического завода. Что спровоцировало возгорание, выясняется. По данным ведомства, пожар вспыхнул в административном здании. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации ЧП на месте работали 6 единиц техники.