Спасатели предупредили белорусов о факторах опасности из-за гроз и жары 21 июля

При таких погодных условиях возможны следующие факторы опасности в разных сферах. В жару люди отправляют ближе к рекам и озерам, что при несоблюдении правил безопасности может привести к гибели в воде при купании. Также возможно повреждение линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, увеличение количества ДТП.