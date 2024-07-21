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Спасатели предупредили белорусов о факторах опасности из-за гроз и жары 21 июля
Спасатели предупредили о факторах опасности из-за гроз и жары 21 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
На воскресенье, 21 июля, в отдельных районах республики ожидаются грозы, местами по южной половине максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов.
При таких погодных условиях возможны следующие факторы опасности в разных сферах. В жару люди отправляют ближе к рекам и озерам, что при несоблюдении правил безопасности может привести к гибели в воде при купании. Также возможно повреждение линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, увеличение количества ДТП.
В целом, по данным Белгидромета, прогнозируется переменная облачность, преимущественно по северной половине - кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы могут достигать до 14 м/с. Днем температура воздуха от 23 до 29 градусов тепла, местами по южной половине плюс 30 градусов.
Фото: БЕЛТА
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