Спасатели предупреждают: сезон зимней рыбалки в Беларуси закрыт

Выход на лед запрещен, но это не значит, что рыбаки спрятали снасти. Ежедневно спасатели, милиция и сотрудники ОСВОДа мониторят водоемы республики. И, похоже, плюсовая температура не помеха для любителей зимней рыбалки. Между тем еженедельно поступают сообщения о спасении тех, кто провалился в ледяную воду. Рейд, который провели накануне в Минском районе, показывает: не все завершили сезон. Спасателям приходится подходить буквально к каждому рыбаку и разъяснять опасность такого хобби.