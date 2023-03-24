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Спасатели предупреждают: сезон зимней рыбалки в Беларуси закрыт
Выход на лед запрещен, но это не значит, что рыбаки спрятали снасти. Ежедневно спасатели, милиция и сотрудники ОСВОДа мониторят водоемы республики. И, похоже, плюсовая температура не помеха для любителей зимней рыбалки. Между тем еженедельно поступают сообщения о спасении тех, кто провалился в ледяную воду. Рейд, который провели накануне в Минском районе, показывает: не все завершили сезон. Спасателям приходится подходить буквально к каждому рыбаку и разъяснять опасность такого хобби.
Мониторинг осуществляется на аэролодках. Проезжая гладь Минского моря, отчетливо видны промоины на водоеме. На льду легче всего передвигаться на глиссирующих судах.
Главная задача - это предупредить. Ежедневно с марта по два рейда совершают спасатели совместно с заинтересованными (ОСВОД, РУВД, Мингорисполком). По всем водным объектам выезжаем, инструктируем, стараемся довести основные требования безопасности на воде.
Также спасатели и представители ОСВОДа напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. На следующей неделе у школьников начнутся каникулы, а значит недопустимо, чтобы дети и подростки оставались одни дома. Особенно это опасно для тех, кто живет вблизи водоемов.
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