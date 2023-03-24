ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Спасатели предупреждают: сезон зимней рыбалки в Беларуси закрыт

Выход на лед запрещен, но это не значит, что рыбаки спрятали снасти. Ежедневно спасатели, милиция и сотрудники ОСВОДа мониторят водоемы республики. И, похоже, плюсовая температура не помеха для любителей зимней рыбалки. Между тем еженедельно поступают сообщения о спасении тех, кто провалился в ледяную воду. Рейд, который провели накануне в Минском районе, показывает: не все завершили сезон. Спасателям приходится подходить буквально к каждому рыбаку и разъяснять опасность такого хобби.

Мониторинг осуществляется на аэролодках. Проезжая гладь Минского моря, отчетливо видны промоины на водоеме. На льду легче всего передвигаться на глиссирующих судах.

Главная задача - это предупредить. Ежедневно с марта по два рейда совершают спасатели совместно с заинтересованными (ОСВОД, РУВД, Мингорисполком). По всем водным объектам выезжаем, инструктируем, стараемся довести основные требования безопасности на воде.
Денис Бабей, первый замначальника Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси

Также спасатели и представители ОСВОДа напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. На следующей неделе у школьников начнутся каникулы, а значит недопустимо, чтобы дети и подростки оставались одни дома. Особенно это опасно для тех, кто живет вблизи водоемов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все