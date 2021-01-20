Спасатели призывают быть осторожными на льду

Частые смены минуса на плюс повлияли и на прочность льда. Он получился многослойным. И несмотря на то что толщина покрытия в данный момент безопасная, (это более 7 сантиметров) спасатели призывают осторожно выходить на лед. Рыбакам рекомендуют оставаться недалеко от берега, иметь при себе веревку и спасательный жилет. Если же вы стали свидетелем, что кто-то провалился, надо сразу позвонить в службу спасения. Перед тем как помочь пострадавшему, надо осмотреться, найти веревку или плоский предмет, чтобы передать пострадавшему.