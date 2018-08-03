В жару спасатели призывают не нарушать правила поведения на воде. Не заплывать за ограничения, на катамаранах и лодках кататься только в спасательных костюмах и самое главное - не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Это наиболее распространенное нарушение. Дети также должны быть под наблюдением взрослых постоянно.