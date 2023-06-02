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Спасатели провели масштабный этап учений на железной дороге в Пуховичском районе

Локализовать и ликвидировать пожар на особо сложном объекте и оказать первую помощь пострадавшим на железнодорожных путях. Спасатели Минской области провели масштабный этап учений в Пуховичском районе! Огненные бойцы отработали несколько вводных, среди которых тушение пассажирского состава и работа с опасными химическими выбросами. В тренировках было задействовано более 10 единиц спецтехники и даже пожарный поезд.

Регулярная учебная работа спасателей также направлена и на взаимодействие с населением. В случае чрезвычайной ситуации жители близлежащих населенных пунктов должны знать порядок действий во время экстренной эвакуации.

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