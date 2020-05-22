Спасатели проводят прямые эфиры и виртуальные экскурсии

В Борисовский региональный центр безопасности не выходя из дома. Прямые эфиры и виртуальные экскурсии проводят спасатели. Присоединиться к трансляции можно на сайте Минского областного управления МЧС или в социальных сетях. Зрители могут задавать вопросы спасателям, а также вместе с ними отработать поведение в экстремальных ситуациях. Кроме прямых эфиров, видеоуроки на актуальные темы. Например, что делать, если начался пожар, как правильно вызвать спасателей.



Виртуальные экскурсии проводят и в районных мини-центрах безопасности. Например, в онлайн-тур можно отправиться в Несвиж и Воложин.



