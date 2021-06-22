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Спасатели столицы присоединились к Всебелорусской минуте молчания

К Всебелорусской минуте молчания присоединились и столичные спасатели. Сотрудники МЧС каждый день на страже нашей безопасности и знают настоящую цену миру и спокойствию. Сегодня огненные бойцы вместе со всей страной вспоминают тех, кто пожертвовал своей жизнью, защищая Родину.


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