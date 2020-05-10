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Спасатели в белых халатах. Репортаж с передовой
Кардиологическая по профилю 4-ая больница 23 марта стала инфекционной
Как и многие другие. Сюда приводят пациентов с коронавирусом. Так как "четверка"- один из очагов инфекции, я зайти внутрь не могу. Поэтому врачи сами сняли видео для этого репортажа.
Утренний обход. С пациентами пришел пообщаться главврач. Он старается уделить внимание каждому с диагнозом COVID. Вместе с ним и главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Он курирует работу всех клиник, которые стали инфекционными.
Вацлав Янушко, главврач УЗ "4-ая городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко":
"Все началось с того, что мы организовывали шлюзы, выделяли чистые и грязные зоны. Это другой режим работы и стационара, и сотрудников. Надо было провести неоднократные тренинги, учебу со всем персоналом, начиная от санитарок и заканчивая лифтерами".
На врачах мы видим спецодежду. Впрочем, вы уже десятки раз слышали о противочумных костюмах. Их шьют действительно всей страной. И каждое предприятие старается сделать не дороже, а дешевле и как можно удобнее. Однако сшить действительно комфортный костюм для 8-часовой смены пока не удалось никому в мире. Да и вряд ли удастся.И даже к такому привыкаешь со временем. И к костюмам, и к обязательным тестам на COVID раз в две недели, и к термометру каждый день, заходя и выходя из больницы. Все это стало частью работы.
Еще один новый кусок работы, за который не доплачивают, - моральная поддержка пациентов с COVID-19. В этом плане работникам инфарктного отделения, которое стало инфекционным, чуть проще.То, что инфарктное отделение перепрофилировали, абсолютно не значит, что пациенты этого профиля остались без лечения. Отметим, 4-ую больницу было удобно сделать инфекционной по ее архитектуре и по направлению штатных сотрудников, которые все же почти все изначально терапевты. Бывшие пациенты "четверки"перенаправлены в другие клиники и продолжают полноценное лечение. А значит даже с логистическими вопросами сегодня медики справляются на отлично.
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