Спасатели в белых халатах. Репортаж с передовой

Кардиологическая по профилю 4-ая больница 23 марта стала инфекционной

Как и многие другие. Сюда приводят пациентов с коронавирусом. Так как "четверка"- один из очагов инфекции, я зайти внутрь не могу. Поэтому врачи сами сняли видео для этого репортажа.

Утренний обход. С пациентами пришел пообщаться главврач. Он старается уделить внимание каждому с диагнозом COVID. Вместе с ним и главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Он курирует работу всех клиник, которые стали инфекционными.

Вацлав Янушко, главврач УЗ "4-ая городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко":

"Все началось с того, что мы организовывали шлюзы, выделяли чистые и грязные зоны. Это другой режим работы и стационара, и сотрудников. Надо было провести неоднократные тренинги, учебу со всем персоналом, начиная от санитарок и заканчивая лифтерами".

На врачах мы видим спецодежду. Впрочем, вы уже десятки раз слышали о противочумных костюмах. Их шьют действительно всей страной. И каждое предприятие старается сделать не дороже, а дешевле и как можно удобнее. Однако сшить действительно комфортный костюм для 8-часовой смены пока не удалось никому в мире. Да и вряд ли удастся.И даже к такому привыкаешь со временем. И к костюмам, и к обязательным тестам на COVID раз в две недели, и к термометру каждый день, заходя и выходя из больницы. Все это стало частью работы.