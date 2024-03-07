Спасатели в преддверии 8 Марта исполнили песню и доставили цветы жительницам Витебска на снегоболотоходе

Праздничный сюрприз для жительниц Витебска подготовили спасатели. В центре города парадный расчет исполнил популярную песню. При этом один из солистов пел на импровизированной сцене - в люльке автоколенчатого подъемника. Весенние цветы доставили в снегоболотоходе - эту миссию поручили спасателю, который увлекается силовым экстримом.

"Хотели показать, что все эти качества, которые мы проявляем - сила, мужество, твердость - заслуга наших женщин; показать, что они с нами рядом, чем нас мотивируют", - поделился начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси Сергей Мелешкин.