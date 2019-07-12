Спасатели вызволили семеро утят из ливневки и выпустили к матери

Необычную спасательную операцию сегодня утром провела команда МЧС. В Минске на пульт дежурного от прохожих поступило сообщение о том, что помощь нужна утятам. Они провалились в люк дождевой канализации и не могли самостоятельно выбраться. Спасатели вызволили семеро малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. Позже их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов.