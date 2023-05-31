Спасая семью, гражданин России предпринял попытку прорваться из Польши в Беларусь - новые подробности

Швеция уже полностью закрыла дело. По сути, мы бы могли вернуться в Швецию. Но после того, что мы там пережили, я не хочу туда возвращаться, не хочу, чтобы там дети мои были. Мы, взрослые люди, мы как-то переживем. Но дети… у них другая психика, другой возраст. Я не хочу, чтобы дети находились в таком месте, где из-за глупых стереотипов и чьего-то мнения, может в один миг, просто по щелчку, может жизнь покатиться.

Зулихан Лулаева, гражданка России