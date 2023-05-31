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Спасая семью, гражданин России предпринял попытку прорваться из Польши в Беларусь - новые подробности
Спасая семью, гражданин России предпринял попытку прорваться из Польши в Беларусь. Стали известны новые подробности инцидента на границе.
Накануне в польском пункте пропуска после остановки автомобиля из него вышла женщина с тремя детьми и бросилась бежать на белорусскую сторону. Как оказалось, в нашей стране она искала безопасность для своих детей! Женщину зовут Зулихан. В 2014 году она вместе со старшими детьми из Чечни переехала к мужу, который тогда работал в Европе. Обустроились в Швеции. Дети посещали школу, детский сад. Родители работали. Но, по словам Зулихан, в один роковой день по страшной ошибке они с мужем были задержаны, а дети изъяты из семьи. И даже переданы опекуну. Надежда на спокойную жизнь оборвалась. Детей после длительных тяжб родители вернули, но страх потерять самых любимых остался.
Швеция уже полностью закрыла дело. По сути, мы бы могли вернуться в Швецию. Но после того, что мы там пережили, я не хочу туда возвращаться, не хочу, чтобы там дети мои были. Мы, взрослые люди, мы как-то переживем. Но дети… у них другая психика, другой возраст. Я не хочу, чтобы дети находились в таком месте, где из-за глупых стереотипов и чьего-то мнения, может в один миг, просто по щелчку, может жизнь покатиться.
Последний год семья проживала в Польше и очень хотела вернуться домой, в Чечню. Но, утверждает Зулихан, из страны им выехать не удавалось. Тогда и решили предпринять попытку прорыва из Польши в Беларусь. Водитель автомобиля, развернув его поперек полосы движения, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить их преследование и был задержан. Зулихан же говорит, в безопасности почувствовала себя только когда попала на белорусскую сторону.
Я когда увидела пограничников, сначала испугалась. Потом они на русском языке сказали: "Подождите, подождите, что случилось?" Подошли к нам. Я уже поняла, что белорусы. Я спросила: "Белорусы? Белорусы. Теперь уже все".
Посольство внимательно следит за ситуацией, как она развивается. Наши коллеги в консульстве в Бресте непосредственно работают на месте, сейчас семья (женщина с детьми) находится у родственников, которые проживают в Бресте. Они живы, здоровы, все в порядке. Наши сотрудники в Генконсульстве занимаются обязательными процедурами для того, чтобы семья могла вернуться на родину в Российскую Федерацию. Хочу отметить ту помощь, которую оказала белорусская сторона, белорусская погранслужба. Быстро налажен контакт, взаимодействие, отмечу их профессиональную работу.
Как обстоят дела с главой семейства, которого задержали на территории Польши, неизвестно.