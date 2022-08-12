Спасая сына от уголовного преследования, передала мошенникам все свои сбережения - 9 тысяч рублей и тысячу долларов. Жертвой телефонных аферистов стала пенсионерка из Минска. По сообщению ГУВД, уже задержан тот самый курьер. Это 23-летний парень. Он рассказал, что подработку нашел в телеграм-канале.

На домашний телефон пенсионерке позвонил мужчина и представился следователем. Звонивший рассказал, что сын женщины совершил ДТП, в связи с чем необходима крупная сумма денег на операцию пострадавшему. Потерпевшая передала курьеру телефонных мошенников все свои сбережения - 9 тысяч рублей и тысячу долларов США.

В милиции просят быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.