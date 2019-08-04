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Спасающие жизни. Призвание спасать других, рискуя собой, достойно уважения
Что ж, золотые слова героя нашего репортажа: "Нужно любить свое дело, и тогда придут деньги, но никак не наоборот!".
Кстати, мы часто произносим этот журналистский оборот "герой репортажа", но иногда людей, о которых мы рассказываем, можно назвать героями в том самом, истинном, значении этого слова.
Действительно, что может быть дороже жизни человека? Если для одних это риторический вопрос, то для других - профессиональная аксиома. Призвание спасать других, рискуя собой, достойно уважения. Мы же сегодня расскажем о тех случаях, когда люди оказались буквально на грани. И только проявленное мужество и подготовка позволили этим историям завершиться хэппи эндом - как в кино.
Но это не кино, а сценарий реальной жизни. Конечно, эти герои среди нас. Александр Лукашенко подписал указ о присуждении государственных наград. 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей. Двое из них и стали героями нашего материала. Репортаж Александра Смирнова (видео).
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