Спасающие жизни. Призвание спасать других, рискуя собой, достойно уважения

Что ж, золотые слова героя нашего репортажа: "Нужно любить свое дело, и тогда придут деньги, но никак не наоборот!".



Кстати, мы часто произносим этот журналистский оборот "герой репортажа", но иногда людей, о которых мы рассказываем, можно назвать героями в том самом, истинном, значении этого слова.



Действительно, что может быть дороже жизни человека? Если для одних это риторический вопрос, то для других - профессиональная аксиома. Призвание спасать других, рискуя собой, достойно уважения. Мы же сегодня расскажем о тех случаях, когда люди оказались буквально на грани. И только проявленное мужество и подготовка позволили этим историям завершиться хэппи эндом - как в кино.