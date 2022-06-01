"Дороги домой" - фильм ОНТ о спецоперации по возвращению белорусских дальнобойщиков из Украины

Белорусы своих не бросают. После бесконтрольной раздачи оружия в Украине образовались неподконтрольные киевскому режиму бандформирования. Под видом территориальной обороны они занимаются грабежом и похищениями людей. В заложниках оказались и граждане Беларуси. Дальнобойщиков содержали в нечеловеческих условиях, избивали и угрожали убить. По поручению Александра Лукашенко была проведена спецоперация по возвращению домой наших соотечественников. Людей спасли из Украины без единого выстрела. Вернувшиеся домой белорусы рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить.