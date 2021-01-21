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Спасение лошади из полыньи

Счастливое спасение из ледяной полыньи. В Минском районе помощь спасателей понадобилась животному. В водную ловушку попала лошадь. Она провалилась под лед на частном подворье в Заславле. Хозяева обратились за помощью к спасателям. Им удалось вытащить домашнее животное с помощью веревок и лестниц. Лошадь не пострадала.

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