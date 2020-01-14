Спасенный белорусский альпинист находится в больнице

Белорусский альпинист, которого со скалы Пастухова сняли российские спасатели, сейчас в хирургическом отделении центральной больницы Эльбрусского муниципального района. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер грудной клетки и обморожение кистей. Нам удалось связаться с пострадавшим Павлом Грачевым и узнать, что с ним произошло (по телефону).



Павел также рассказал, что альпинизмом занимается 10 лет. Он покорил 4 семитысячника и не однажды восходил на Эльбрус.Это не первый случай ЧП с нашими туристами в горах на Кавказе. Летом 2018 в Приэльбрусье погиб уроженец Гомеля, который руководил восхождением группы, попавшей под камнепад. А в 2016 в районе скал Пастухова при спуске разбился еще один белорус.



