"Спасибо, что так тепло приняли": с благодарностью в сердце военные России покидают Беларусь

Сегодня российские военнослужащие, которые находились ранее в плену, возвращаются на родину. Напомним, в понедельник, 24 августа, на белорусско-украинской границе состоялась очередная гуманитарная миссия.

По поручению главы государства был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России, ранее находившихся в плену. Российским военнослужащим была оказана всесторонняя медицинская помощь.

В гомельский аэропорт уже прилетел российский борт, на котором и отправятся военнослужащие. Как только их выписали из учреждений здравоохранения Гомеля, организованной колонной направились в сам аэропорт (дорога заняла более получаса). И через считанные часы они будут дома.

Напомним, что российские военнослужащие были доставлены на территорию Беларуси во время гуманитарной миссии, которая состоялась 24 августа по поручению главы государства. В Украину вернулись 10 граждан, которые находились на нашей территории, нарушив миграционное законодательство. В Россию 10 военнослужащих, которые ранее находились в плену.

Россиян обследовали, проводили КТ, рентгены

Россиянам была сразу же оказана медицинская помощь, их поместили в стационар. Беларусь не могла не оказать помощь, тем более что у них ранения различной степени тяжести. 2 дня находились здесь. Им оказали всю возможную помощь, обследовали, проводили КТ, рентгены. Конечно, дома стены гораздо быстрее лечат, но путь неблизкий и задача белорусов - сделать, все, чтобы этот путь был максимально комфортным.

Перед выездом из больницы для военнослужащих организовали питание. Отмечали все в эти дни, что встретили их по-родному, по-человечески. Действительно это ценно, особенно в такие непростые дни. И очень трогательные кадры, когда военнослужащие прощаются с медперсоналом. Но говорят, что с удовольствием посетят нашу страну уже в роли туристов.

Перед вылетом председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич совместно с представителями уполномоченного по правам человека в России пообщались с военнослужащими. Мужчины говорят, главное, что согревает - это мысли о том, что скоро будут рядом с семьей.

Ирина Костевич, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Прошли медицинское обслуживание, обследование. Когда они вернутся домой на родину, в Российскую Федерацию, будут дальнейшую проходить реабилитацию. Все эти действия, которые сегодня совершаются во имя человека, подтверждают в очередной раз, что границы нам не мешают, а помогают сегодня решать очень сложные, но очень важные для человека вопросы. Знаете, радуешься, что сегодня есть возможность у Беларуси помочь людям решить эти сложные вопросы".

Российский самолет взлетает, из Гомеля до Москвы примерно полтора часа. Дальше военнослужащие отправятся уже по городам к своим близким. И, пожалуй, это время будет самым долгожданным.



И, конечно, самым счастливым, ведь дома их ждут родные: матери, жены, дети. Гуманитарные миссии продолжаются, а значит, что диалог между сторонами возможен, как и возможно благодаря этому диалогу прийти к миру.