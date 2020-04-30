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Спасибо большое, наши герои!

Уважаемые врачи, медсестры! Сегодня нужен ваш героизм. Не только ваша профессия, но именно ваш героизм. И вы являете его каждый день. А мы чем сможемпоможем вам всегда. Спасибо большое, наши герои! Спасибо большое, наши медики!

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