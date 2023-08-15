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"Спасибо, дорогие белорусы, за замечательно организованные Игры" - интернет-аудитория продолжает вдохновляться II Играми стран СНГ
II Игры стран СНГ уже история. А болельщики из многих стран мира до сих пор делятся впечатлениями от спортивного форума в комментариях: "Здорово утерли нос МОК", "Спасибо за замечательные Игры и дружбу народов, объединившихся в одну семью", "Спасибо, дорогие белорусы, за замечательно организованные Игры".
Еще раз посмотреть церемонии открытия и закрытия можно на официальном YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".
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