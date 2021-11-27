Спасибо Президенту и белорусскому народу за помощь - слова беженцев после встречи с Александром Лукашенко

Пока Европа остается глуха и слепа по отношению к людям, бегущим от войны и ее разрушений. А ведь совсем недавно европейские СМИ были полны слезливых репортажей о судьбах несчастных, которые всеми правдами и неправдами добираются в ЕС по Средиземному морю. Но теперь вместо слез слезоточивый газ, войска у границ и дубинки. Такое "гостеприимство" из колючей проволоки. Все познается в сравнении. "Спасибо Президенту и белорусскому народу за помощь!" - это первое, что говорили беженцы после встречи с Александром Лукашенко. Люди поняли главное: в беде их точно не оставят.