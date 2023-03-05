"Спасибо тренеру за эту победу!" - что стоит за этими словами и как готовят будущих спортсменов

Преодолеть свои слабости и найти силы, чтобы начать все с нуля и двигаться к поставленной цели. За этими простыми словами стоят порой совсем непростые истории и люди.

Например, если говорить об успехах спортсменов, то здесь важную роль играют и сам атлет, и его родные, и тренер - первый, личный или тренер сборной. И это больше, чем просто наставник. Это друг, психолог и мотиватор. Но он чаще всего в тени телевизионной картинки.

А ведь именно тренер - это основное слагаемое будущего успеха. Героями следующего репортажа стали четыре молодых специалиста - представители разных видов спорта. Но есть один объединяющий факт - они все заряжены на результат. Это не осталось незамеченным Президентским спортивным клубом, для которого в приоритете - дать поддержку именно молодым и перспективным.

Подробности у Елены Горельчик.

Брест

Несколько километров веломаршрута на границе с Брестской крепостью - пейзажи завораживают, но только туристов. Для спортсменов это подъемы и спуски, крутые повороты - такая трасса, скорее, для тех, кто шоссе предпочитает маунтин-байк.

Мечтаю, чтобы дисциплина велокросс возродилась. Чтобы национальный чемпионат был и много было соревнований по детям. И, конечно, хотелось бы трассу официальную сделать в Бресте, чтобы можно было заниматься без проблем. Ян Вершинин, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 г. Бреста по велоспорту

Ян Вершинин - молодой 21-летний парень, сам в прошлом спортсмен. Сегодня, как и на каждой тренировке, он вместе со своими подопечными. Ребята признаются: зарубиться с тренером на трассе - только в удовольствие.

Двукратный чемпион Беларуси в командном спринте Евгений Веремчук будучи спортсменом выступал за трековую команду "Минск" и после завершения карьеры остался в профессии. Сегодня он готовит молодых спринтеров в родной ДЮСШ № 2 г. Бреста, по соседству со своим старым приятелем.

Это творческий процесс, это взаимодействие, передача опыта. Ты берешь ребенка, особенно если ты берешь с нуля, ты его мотивируешь, ты прививаешь любовь к спорту. Диалог с родителями на первых шагах, и потом восстановление - это большая работа, она очень интересная. И когда твои дети показывают результаты - сердце радуется, честно. Евгений Веремчук, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 г. Бреста по велоспорту

Чтобы отыскать новые спортивные таланты, ребята по старинке едут в школы. Забираются далеко в глубинку. И это приносит свои результаты.

Барановичи

В хоккей на траве Алина Ковзан пришла совсем еще девчонкой, в 14 лет попала уже в барановичский "Текстильщик". Карьера шла в гору, попадание в сборную открывало новые горизонты. Но все перечеркнула травма. Сегодня Алина учит побеждать новое поколение клуба. Ее девчонки признаются, для них тренер - это больше чем просто наставник.





Это очень большая ответственность перед детьми. Очень долго думала, но решилась, потому что все-таки свое не хотелось так быстро бросать, столько лет отдала этому виду спорта. У меня в СДЮШОР играют пять девочек, их уже с мая забирают в клуб, будут дальше расти. Алина Ковзан, тренер СДЮШОР ХК "Текстильщик" (Барановичи)

Витебск

В водное поло Станислав Магер пришел еще в третьем классе. Кстати, плавать на тот момент не умел. После попал в спортивный класс, заинтересовался видом спорта и остался в нем в качестве тренера. Сегодня бок о бок он работает со своим первым тренером.

Тренировать детей - это много сил занимает, но в то же время много азарта, много интереса именно в этом процессе. Научить ребеночка плавать, научить азам этого вида спорта и уже в дальнейшем показывать результаты на стартах - вот в этом и есть азарт. Это очень интересный процесс. Станислав Магер, тренер-преподаватель отделения водного поло СДЮШОР "Комсомолец" (Витебск)

Всех наших героев объединяет молодость, амбициозность, трудолюбие и перспективность. Свой вид спорта они знают изнутри, но готовы учиться, рисковать и идти на эксперименты. Все ради будущего результата. На эксперимент в прошлом году пошел и Президентский спортивный клуб. И решил поддержать именно таких молодых специалистов. В этом году число стипендиатов увеличилось - проект работает. Финансовую поддержку от Президентского спортивного клуба будут получать 70 молодых тренеров - выпускников учебных заведений, работающих по специальности не более четырех лет.