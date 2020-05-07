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Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним

Подвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Это наша история и память, которую бережно храним. Гордимся нашим народом, что отстоял и выжил. Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним...

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