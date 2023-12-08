Спектакль "12" Никиты Михалкова на сцене Дворца Республики покажут 8 и 9 декабря

На сцене Дворца Республики показывают спектакль-размышление "12" режиссера Никиты Михалкова. Народный артист РСФСР не только постановщик, автор инсценировки, но и исполнитель ключевой роли.

Кстати, впервые к произведению американского драматурга Реджинальда Роуза Михалков обращался еще в студенческие годы. "12 разгневанных мужчин" на третьем курсе "Щуки" стал первой самостоятельной режиссерской работой. К сюжету о дюжине присяжных, обсуждающих виновен ли 18-летний чеченский юноша в убийстве своего приемного отца, Никита Михалков обращался и в 2007 году.

Обладатель одного из четырех российских "Оскаров", "Венецианских львов" и "Золотой пальмовой ветви" снял фильм "12". Его кадры стали частью сценической постановки, которая в точности повторяет киноисторию. Премьера спектакля состоялась в 2021 году на исторической сцене Большого театра.