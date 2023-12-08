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Спектакль "12" Никиты Михалкова на сцене Дворца Республики покажут 8 и 9 декабря

На сцене Дворца Республики показывают спектакль-размышление "12" режиссера Никиты Михалкова. Народный артист РСФСР не только постановщик, автор инсценировки, но и исполнитель ключевой роли.

Кстати, впервые к произведению американского драматурга Реджинальда Роуза Михалков обращался еще в студенческие годы. "12 разгневанных мужчин" на третьем курсе "Щуки" стал первой самостоятельной режиссерской работой. К сюжету о дюжине присяжных, обсуждающих виновен ли 18-летний чеченский юноша в убийстве своего приемного отца, Никита Михалков обращался и в 2007 году.

Обладатель одного из четырех российских "Оскаров", "Венецианских львов" и "Золотой пальмовой ветви" снял фильм "12". Его кадры стали частью сценической постановки, которая в точности повторяет киноисторию. Премьера спектакля состоялась в 2021 году на исторической сцене Большого театра.

Звездный состав, сложные декорации и грим. В театральной афише Минска "12" расписан на два дня. На сцене Дворца Республики постановка будет идти 8 и 9 декабря. Показы спектакля "12" организованы в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли". Проект партнерский, наши театры также посещали со своим репертуаром города России в Большом туре.

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