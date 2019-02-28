Спектр тем и география вопросов акции БелТА "Ваш вопрос Президенту"

Задать свой вопрос Президенту может каждый. Еще несколько часов наши коллеги из Белорусского телеграфного агентства будут принимать вопросы. И, как стало известно, к этой минутечерезонлайн-сервиси аккаунты БелТА в соцсетях уже принято более 1,5 тысячи обращений и писем.

Спектр тем самый широкий. От социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности и противодействия коррупции.

Разнообразна и география вопросов. Поступают письма и из других стран. Что касается Беларуси, самыми активными оказались жители столицы. От них пришло около 30% от общего количества всех вопросов. 17% адресантов - из Гомельской области. Чуть меньше из Минского, Брестского и Витебского регионов.