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Спекулятивное завышение цен на особом контроле у МАРТ
МАРТ усилит контрольные мероприятия, чтобы пресечь спекулятивные завышения цен. Об этом заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов, сообщает БелТА.
"В нынешнем полугодии мы значительно усилили контрольные мероприятия. За прошедший период организовали 4135 проверок и мониторингов. Объем штрафных санкций превысил Br1,3 млн. Это больше уровня всего 2021 года (Br1,2 млн). Также контрольных мероприятий мы провели на 30% больше, чем в прошлом году", - сказал Алексей Богданов.
По его словам, МАРТ усилил контрольные мероприятия для соблюдения в первую очередь ценового законодательства. "Это тренд сегодняшнего дня - ограничение роста цен, сдерживание инфляции и формирование справедливой, обоснованной цены", - добавил министр.
Как отметил Алексей Богданов, основная цель - пресечь спекулятивные завышения цен. "Здесь мы должны жестко реагировать и не позволять такому происходить. В этой части мы работу усиливаем и будем ее продолжать выполнять", - акцентировал внимание глава МАРТ.
Международный форум "Трейд Диалог" проходит сегодня в Минске. Спикеры обсудят актуальные вопросы сопряжения интересов производителей и торговли, а также перспективы развития внутреннего потребительского рынка Беларуси, импортозамещения.
Фото:pixabay.com
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