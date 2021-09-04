Спекуляции на предмет миграционного кризиса. Кто и зачем открывает ящик Пандоры?

Кстати, в этом вопросе уже всем стало понятно: пока одни защищали границу, другие целенаправленно делали в ней дыры. При этом пиарили это во всеуслышание. И вот сейчас "эти другие" нелепо изображают удивление, когда на эти дыры слетелись нелегалы со всего мира. Каналы незаконной миграции были организованы самими спецслужбами Литвы со своей же выгодой. Как это происходит, отлично показали журналисты АТН в фильме "Ящик Пандоры"и рассказали о тех, кто на этом неплохо зарабатывает.

Наталья Колегова - глава организации "Дапамога" - внаглую наживалась на перебежчиках из Беларуси. Ее даже не смущало криминальное прошлое клиентов, ведь на каждом мигранте, которых обещали селить бесплатно, она поднимала хорошие деньги. Более того, часто она лично вела группу перебежчиков по телефону и передавала ее для оформления пограничникам. Так стоит ли говорить, что этими дырами в границе стали пользоваться мигранты из Ирака и Африки?

По телефону Н. Колегова и нелегальный мигрант

Н. Колегова: Ясно, так вы в самой деревне, подожди, так вы уже прямо прошли деревню мимо?

- Нет-нет, мы вот уже подходим к деревне, потом… Мы по полю идем. Получается деревня слева, дома стоят. Эта улица такая длинная идет, которая примыкает к главной. И вот сейчас уже будем к знаку выходить.

Н. Колегова: Ну, хорошо, стойте там, чтобы они вас побыстрее нашли, пограничники. Позвонила, скажите мне, где вы там будете. Хорошо, я позвоню вам еще.

Уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Беларуси