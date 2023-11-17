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Спецборт авиакомпании "Белавиа" со спасенными из сектора Газа белорусами прибыл в Минск
Домой, где безопасно и, что самое важное, всегда ждут. Накануне поздно вечером в Минск прибыл спецборт авиакомпании "Белавиа", со спасенными из Газы белорусами и членами их семей. Более месяца они провели в ужасе: среди бомбежек и разрушения. Общее число жертв палестино-израильского конфликта уже превысило 13 тысяч человек.
Экстренная помощь в эвакуации соотечественников - было оперативным поручением главы государства. Работу провела белорусская сторона в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара.
У трапа прибывшего самолета эвакуированных встречала Виктория Шаркова.Самолет пробыл в пути чуть более пяти часов. Он вылетел из Каира в 17:58 по минскому времени, и вот только что, в 23:20, приземлился в Национальном аэропорту Минск. На борту количество эвакуированных 41, из них 22 ребенка. А также журналисты, медики, спасатели и психологи отряда "Зубр".
Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты были готовы оказать экстренную помощь как взрослым, так и детям.
Самому младшему пассажиру 3 года. Все уставшие, но счастливые. Время выдохнуть и забыть все, что пережили. В отличие от рейса из Тель-Авива, разрешение на этот полет было получено в течение суток.
В зале ожидания царило приятное оживление - там собрались близкие друзья и родственники. И вот она, долгожданная встреча сквозь слезы.
Эвакуированные уже разместились в спец. автобусах , они их доставят по нужным адресам. Кроме предоставления временного жилья семьи будут обеспечены продуктовыми наборами, средствами гигиены, одеялами и другими необходимыми вещами. Все самое страшное уже позади, тем не менее спасенные ещё долго не смогут забыть "горячего приема" Ближнего востока.
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