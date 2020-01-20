Спецфонд для выплаты зарплат на предприятиях-банкротах хотят создать в Беларуси

Федерация профсоюзов проводит и большую работу по защите трудящихся. За четыре года специалисты выявили более двухсот тысяч нарушений законодательства о труде. Более того, наниматели в подавляющем большинстве случаев решали проблему. По требованию объединения работникам выплатили около двадцати миллионов рублей. Как правило, это либо незаконно удержанные, либо невыплаченные средства.