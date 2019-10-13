ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Специалистов для работы на предприятии "МАЗ-Вейчай" будут готовить в новом учебном центре

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все