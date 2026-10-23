Специалисты Беларуси проверяют техническое состояние водных коммуникаций

Более 65 км сетей водоснабжения и водоотведения обновят в Минске до конца года. Работы уже на финальной стадии. Продолжается и масштабная реконструкция Минской очистной станции.

В столице завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Специалисты проверили пожарные гидранты, гидротехнические сооружения и насосное оборудование. Также для оперативного контроля качества воды в Минске начали внедрять новую систему онлайн-мониторинга.

Федор Римашевский, директор УП "Минскводоканал":

"Нами разработана и уже на начальной стадии внедрена онлайн-карта мутности по Минску. Проще говоря, в наиболее важных точках города установлены датчики мутности - мутномеры, благодаря которым мы видим ситуацию по качеству воды в динамике. Система сейчас дорабатывается. Данные с датчиков выводятся в диспетчерскую, и при изменении показателей мутности у диспетчера появляется сигнал. Таким образом мы понимаем, что происходит на сетях, и максимально быстро реагируем на нештатные ситуации".

Готовят к зиме и снегосплавные пункты. Сейчас в Минске действуют два таких объекта. Третий строят на улице Тимирязева.