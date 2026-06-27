Специалисты напоминают о соблюдениях правил безопасности на воде и в лесах в жаркую погоду

Южный циклон принес в Беларусь аномальную жару. Объявлен максимальный, красный уровень опасности. Запреты на посещение лесов введены в трех районах страны.

О таком летнем сезоне белорусы могли лишь мечтать. Необходимости лететь в жаркую страну нет. Погодная картина - свыше 30 градусов по всей республике. В этот период кто-то выбирается на пляж, кто-то предпочитает лесной отдых, еще один вариант - вовсе остаться дома.

Под круглосуточным мониторингом находится свыше 500 официальных пляжей. Специалисты МЧС и ОСВОД следят не только за теми, кто отдыхает на суше, но и в воде. К сожалению, каждого держать за руку невозможно. Люди сознательно лезут в воду нетрезвыми, оставляют детей без присмотра или выбирают для отдыха дикие карьеры. Как итог, с начала купального сезона утонули 40 человек, из них 5 - дети. Спасены 22 человека.

"Настоятельно рекомендуем отдыхать только в разрешенных местах для купания. На таких пляжах дежурят спасатели ОСВОД", - отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси Ольга Мельченко.

С приходом аномальной жаркой погоды контроль усилила и лесная охрана, ведь основной причиной возгораний остается человеческий фактор. С начала года зафиксировано более 430 лесных пожаров.

"Приготовление пищи должно производиться на мангалах, в тандырах и других приспособлениях. Мы рекомендуем это делать в специально отведенных местах. Важно изучить карту запрета и ограничения посещения лесов", - подчеркнула Ольга Мельченко.

С начала летнего сезона белорусы уже пережили ливни, грозы, из-за чего пострадали автомобили и многочисленные постройки. Сейчас же аномальная жара +38 градусов в южном регионе, +32 в центральном и до +30 на севере страны.

Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, у кого сахарный диабет, а также пожилые люди.

"При солнечном ожоге нужно переместиться в прохладное место, охладить кожу прохладной водой в течение 10-15 минут. В жаркую погоду также важно соблюдать водный режим", - рассказала завотделением детской поликлиники № 3 г. Минска Руфина Галлямова.