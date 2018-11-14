3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в столице и регионах страны
Выслушать, детально разобраться и принять решение. Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в столице и регионах страны.
Сегодня в проблемных ситуациях жителей Логойского района разбирался начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. Среди вопросов - трудоустройство с ограничениями по инвалидности. Здесь сыну заявителя предложили вакансию кладовщика в сельхозпредприятии. Также обсуждались спорные ситуации с земельными участками. Затронули и правовой аспект в сфере образования в деревне. Несколько вопросов было решено на месте, остальные взяты Администрацией на контроль.
Отметим, выездные приемы специалистов Администрации Президента продолжатся. Записаться на них можно в отделах по работе с обращениями граждан исполкомов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все