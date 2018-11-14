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Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в столице и регионах страны

Выслушать, детально разобраться и принять решение. Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в столице и регионах страны.

Сегодня в проблемных ситуациях жителей Логойского района разбирался начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. Среди вопросов - трудоустройство с ограничениями по инвалидности. Здесь сыну заявителя предложили вакансию кладовщика в сельхозпредприятии. Также обсуждались спорные ситуации с земельными участками. Затронули и правовой аспект в сфере образования в деревне. Несколько вопросов было решено на месте, остальные взяты Администрацией на контроль.

Отметим, выездные приемы специалистов Администрации Президента продолжатся. Записаться на них можно в отделах по работе с обращениями граждан исполкомов.

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