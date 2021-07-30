Специалисты Института рыбного хозяйства НАН начали проводить контрольные отловы

Надо сказать, что гибель рыбы несет за собой определенные негативные последствия. Это прежде всего - снижение общей ихтиомассы. Второе - это санитарно-гигиенические требования. Не всю рыбу можно изъять: часть рыбы падает на дно, разлагается и усиливает бактериальный фон в водоеме. Прежде всего это делается для нас, для всех белорусов, для жителей Минска, для рыболовов-любителей

Владимир Костоусов, замдиректора Института рыбного хозяйства НАН Беларуси