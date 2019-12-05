ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Специалисты из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и Молдовы собрались на международной конференции в Академии МВД

Знания должны подаваться в общей системе, а дисциплины иметь связь между собой. Это главный посыл международной конференции в Академии МВД Беларуси. Подобные форумы наше учебное заведение проводит раз в два года. В нынешнем году собрались специалисты и курсанты из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и Молдовы. Тема встречи "Актуальные проблемы юридического образования". В этом вопросе у белорусских преподавателей уже есть серьезные наработки.

Также во время конференции уделят внимание кадровой политике и образованию руководителей. В этом вопросе Академии МВД призваны помочь специалисты из Академии управления при Президенте Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все