3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Специалисты Минской области ведут активную борьбу с борщевиком
Борьбу с борщевиком Сосновского активно ведут специалисты Минской области. Только в Слуцком районе за последние 10 лет территории с ядовитым растением сократились почти вдвое. Помогает своевременный покос и химическая обработка. Семена сорняка могут храниться в земле до 7 лет, поэтому разработана и специальная стратегия борьбы с ним.
Врачи также предупреждают об опасности контакта с борщевиком. Ядовитое растение брать голыми руками запрещено! Когда его сок попадает на кожу под солнечными лучами, буквально через две минуты вызывает сильный ожог.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей