Специалисты Минской области ведут активную борьбу с борщевиком

Борьбу с борщевиком Сосновского активно ведут специалисты Минской области. Только в Слуцком районе за последние 10 лет территории с ядовитым растением сократились почти вдвое. Помогает своевременный покос и химическая обработка. Семена сорняка могут храниться в земле до 7 лет, поэтому разработана и специальная стратегия борьбы с ним.