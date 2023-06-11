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Специалисты Минской области ведут активную борьбу с борщевиком

Борьбу с борщевиком Сосновского активно ведут специалисты Минской области. Только в Слуцком районе за последние 10 лет территории с ядовитым растением сократились почти вдвое. Помогает своевременный покос и химическая обработка. Семена сорняка могут храниться в земле до 7 лет, поэтому разработана и специальная стратегия борьбы с ним.

Врачи также предупреждают об опасности контакта с борщевиком. Ядовитое растение брать голыми руками запрещено! Когда его сок попадает на кожу под солнечными лучами, буквально через две минуты вызывает сильный ожог.

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