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"Специалисты" оператора сотовой связи по телефону просят продлить договор - в Минске распространяется новая схема кибермошенничества
Новая схема кибермошенничества распространяется в Минске.
От имени оператора сотовой связи минчанам звонят незнакомцы и требуют продлить договор об оказании услуг, установить или обновить официальное приложение. Чтобы это сделать, необходимо перейти по ссылке, которая присылается в мессенджере, и скачать приложение.
От новой схемы уже пострадал 78-летний минчанин.
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