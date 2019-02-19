Специалисты ОСВОДа ежедневно мониторят водоемы

ОСВОД предупреждает о непростой обстановке на водоемах Беларуси. Ежедневно специалисты мониторят водоемы. Тревожная ситуация в Брестской области. На реках Пина и Мухавец толщина льда не превышает 10 сантиметров. Западная Двина и Днепр в Витебской практически вскрыты, ходить по льду опасно. По наблюдениям специалистов Гидромета, ледостав сохраняется в основном на водохранилищах и озерах. Но при этом рыбакам необходимо соблюдать максимальную безопасность. Ежедневно информация о состоянии льда и уровне воды в реках и озерах размещается на интерактивных картах Белгидромета. По предварительным прогнозам, погода в ближайшее время будет способствовать медленному таянию льда.