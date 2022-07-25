Специалисты рассказали, чем опасен птичий грипп и как избежать новой пандемии

В мире начал стремительно распространяться новый штамм птичьего гриппа. Так, в начале этого года в США была зафиксирована самая крупная вспышка этого заболевания за последние семь лет, которая привела к гибели более 36 млн кур и индеек. Несмотря на то, что вирус не представляет особой угрозы для человека, отмечаются случаи, когда люди все же заболевали.

О том, как распознать первые симптомы и избежать заражения коварной болезнью, рассказали в центре гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска.

Птичий грипп - инфекционное заболевание, чаще всего поражающее птиц, однако им могут заболеть и другие животные (свиньи, лошади, установлены случаи выделения вируса у тигра, морских млекопитающих). В некоторых случаях вирус преодолевает межвидовой барьер и инфицирует людей.

В отдельных странах уже были зарегистрированы случаи инфицирования людей вирусом птичьего гриппа. Заражение людей происходит преимущественно в результате прямого контакта с инфицированными птицами или загрязненной окружающей средой, однако не приводит к эффективной передаче этих вирусов от человека к человеку.

Откуда взялся птичий грипп?

Впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в Италии в начале 20 века и долгое время считался безвредным для людей. Первое свидетельство о заражении человека вирусом птичьего гриппа было получено из Гонконга в 1997 году, когда он вызвал заболевание 18 человек, шесть из которых умерли.

С 2003 года вирус распространился из Азии в Европу и Африку и закрепился в популяциях домашней птицы в некоторых странах. Вспышки привели к инфицированию миллионов птиц, сотням случаев заболевания и многим случаям летального исхода у людей. Вспышки гриппа среди домашней птицы нанесли серьезный ущерб экономике, хозяйству и международной торговле в затронутых странах. Вирусы других подтипов птичьего гриппа тоже приводили как к вспышкам среди домашней птицы, так и к инфицированию людей.

В конце апреля этого года новый штамм птичьего гриппа H3N8 был подтвержден у 4-летнего малыша, проживающего в провинции Хэнань (Китай). По словам медиков, заражение, вероятнее всего, произошло в результате контакта мальчика с домашней птицей. При этом все люди, контактировавшие с ребенком, остались здоровы. По предварительным оценкам комиссии здравоохранения Китая, штамм H3N8 "не обладает способностью инфицировать людей". Риск возникновения масштабной эпидемии низок.

В ноябре 2021 года в Беларуси был утвержден Комплексный план мероприятий по профилактике птичьего гриппа. В нем дана четкая схема действий для республиканских и местных органов управления, которая направлена на предотвращение проникновения и распространения птичьего гриппа в Беларуси.

Чем опасен птичий грипп?

Все вирусы птичьего гриппа обладают способностью мутировать или изменяться.

Существует возможность того, что в будущем этот вирусможет измениться таким образом, что сможет инфицировать людей и легко распространяться от человека к человеку.

Поскольку этим вирусом раньше человек не заражался, то у людей очень низкая иммунная защита от него.

Распространение данного нового вируса может привести к возникновению тяжелых заболеваний гриппом у людей на всей планете.

Источники инфекции

Считается, что первичным источником инфекции являются различные перелетные птицы (дикие утки и гуси, цапли, ржанки и крачки). Водоплавающие птицы переносят вирус в кишечнике и выделяют в окружающую среду со слюной, респираторным и фекальным материалом.





Пока человек является конечным звеном в передаче вируса птичьего гриппа. До сих пор не зафиксировано случаев достоверной передачи этого вируса от человека человеку. Заболеть люди могут только при близком контакте с больной птицей, при ее разделке или после употребления сырого или плохого прожаренного мяса птицы.

Симптомы проявления птичьего гриппа

У человека симптомы птичьего гриппа варьируют от типичных гриппоподобных (очень высокая температура тела, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и боль в мышцах), до минимальных проявлений инфекции (конъюнктивит).

Основную опасность, однако, представляет отсутствие иммунного барьера у человека против вируса. Поэтому он очень быстро может вызвать пневмонию и давать тяжелые осложнения на сердце и почки.

У домашней птицы тяжесть проявления болезни разная. У одних инфекция может протекать бессимптомно, вызывать уменьшение яйценоскости или легкие заболевания дыхательной системы. У других имеет молниеносную форму, вызывая быструю гибель птицы без каких-либо предварительных симптомов.

Меры профилактики и защиты от птичьего гриппа

Вирус устойчив во внешней среде. Даже в тушках мертвых птиц он может жить до одного года. Также он хорошо переносит глубокую заморозку -при температуре ниже -70 ⁰С вирус может сохраняться в течение нескольких лет. Но если соблюдать несложные меры предосторожности, можно надежно защитить себя и своих близких от этого заболевания.

Выявленный в КНР случай заражения человека птичьего гриппа H3N8 пока единичный. Однако определенную настороженность вызывает тот факт, что, возможно, именно H3N8 вызвал пандемию в 1889-1890 годах. "Доказать это трудно, но предположение такое есть. Поэтому надо следить, надо знать и понимать", - предостерегает ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Петкевич. Также он подчеркивает, что в Беларуси способны распознать этот вирус, если он появится.

На сегодняшний день не существует вакцины против птичьего гриппа у людей, но ведется работа для начала ее производства в рамках сети Всемирной организации здравоохранения.