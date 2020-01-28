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Специалисты следят за состоянием путепровода на улице Орловской

Прогиб на путепроводе на улице Орловской в Минске, где обнаружили деформацию конструкций, большим не стал. Сейчас завершают технический анализ. По его результатам станет известно, какие ремонтные работы будут выполнять на объекте. Пока там стоят опоры, поддерживающие мост. Движение транспорта не запрещено, однако частично ограничено.

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