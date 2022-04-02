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Оздоровительное плавание способствует реабилитации после коронавируса
В Минске значительно выросла продажа абонементов в бассейны. Специалисты утверждают: занятия оздоровительным плаванием способствуют и скорейшей реабилитации после перенесенного, к примеру, коронавируса. Вода не только помогает разгрузить опорно-двигательный аппарат, но и улучшит настроение после трудного рабочего дня. Наша съемочная группа в заглянула в один из столичных бассейнов, чтобы убедиться в этом.
Подробнее Елена Горельчик. Вечером буднего дня в фойе спорткомплекса "Трактор" действительно многолюдно. Посетителей бассейна можно разделить по интересам - одни пришли поплавать в удовольствие, другие предпочитают досуг подинамичнее, а точнее - аквааэробику. Причем по секрету нам сказали: большинство девушек ходят сюда постоянно, и все чаще компанию им составляют дети. Виолетта пришла вместе с мамой.
Валентина по профессии бухгалтер, аквааэробику открыла для себя лет 6 назад. Признается, именно здесь получается в первую очередь отдохнуть ментально.
Плавание как один из способов восстановления после болезни
О том, что бассейн помогает в том числе разгрузить голову, известно давно. Нервное напряжение, головные боли, повышенная утомляемость, проблемы с сердцем, суставами и опорно-двигательным аппаратом - частые симптомы и постковидного синдрома.
Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:
Когда в апреле за окном настоящая зимняя метель, согреться в теплом бассейне в комфортной по температуре воде - одно удовольствие. Определенных критериев - как плавать, чтобы быть здоровее, не существует. Главное, делать это с настроением.
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