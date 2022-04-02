Оздоровительное плавание способствует реабилитации после коронавируса

В Минске значительно выросла продажа абонементов в бассейны. Специалисты утверждают: занятия оздоровительным плаванием способствуют и скорейшей реабилитации после перенесенного, к примеру, коронавируса. Вода не только помогает разгрузить опорно-двигательный аппарат, но и улучшит настроение после трудного рабочего дня. Наша съемочная группа в заглянула в один из столичных бассейнов, чтобы убедиться в этом.



Подробнее Елена Горельчик. Вечером буднего дня в фойе спорткомплекса "Трактор" действительно многолюдно. Посетителей бассейна можно разделить по интересам - одни пришли поплавать в удовольствие, другие предпочитают досуг подинамичнее, а точнее - аквааэробику. Причем по секрету нам сказали: большинство девушек ходят сюда постоянно, и все чаще компанию им составляют дети. Виолетта пришла вместе с мамой.



Валентина по профессии бухгалтер, аквааэробику открыла для себя лет 6 назад. Признается, именно здесь получается в первую очередь отдохнуть ментально.

