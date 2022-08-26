Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого невозможно представить ни один марш танков на полигон. Внезапная проверка боевой готовности войск, переброска техники на значительные расстояния. Безопасность этих маневров и контроль - на плечах военных автоинспекторов.

Специалисты ВАИ сопровождают сотни машин по всей стране. Порой на один экипаж приходится целая колонна, и тогда от мастерства одного сотрудника зависит выполнение всей задачи - доставки войск в район назначения строго ко времени.

С виду кажется, что все легко и просто - сел и поехал, говорит начальник военной автомобильной инспекции Барановичской военной комендатуры Александр Хомчик. Но для того чтобы безопасно сопроводить колону из точки А в точку Б, инспектор должен обладать особыми навыками.





Разные ситуации складываются на дорогах. У инспектора ВАИ совсем нет времени для того, чтобы принять какое-то единственное правильное решение, чтобы избежать какой-то аварийной обстановки и безопасно сопроводить колонну до места назначения. Александр Хомчик

В основном выделяются 2-3 экипажа для сопровождения воинской колонны. Но бывают случаи, когда инспектор может сопровождать до 50 и более машин один.

Вооруженные Силы Беларуси оснащены не только тяжелыми танками и дерзкими БМП. Зенитно-ракетные комплексы, РСЗО, авиация - список большой. Безопасно и в срок доставить всю эту технику к месту назначения - главная задача специалистов ВАИ, с которой они успешно справляются.

К профессиональному празднику - 80-летию ВАИ - Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж.