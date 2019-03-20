Специалисты ЖКХ приводят в порядок город после зимы

Населенные пункты обновляются после зимы. Благоустройство активизировалось во всех районах столицы - специалисты жилищно-коммунального хозяйства приводят в порядок места отдыха, детские площадки, красят осветительные приборы вдоль магистралей. Кроме того, меняется и ландшафтный дизайн - весной в Минске планируется высадить более 2 миллионов цветов.