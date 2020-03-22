Специализированные спортивные клубы готовы помочь в решении проблемы подростковой преступности

В Беларуси в прошлом году за совершение различных преступлений к ответственности привлекли более 700 несовершеннолетних.

Проблема остается актуальной. И помочь в ее решении готовы специализированные спортивные клубы для асоциальных подростков. Евгений Каллаур продолжит тему.





Московский район, зал спортивной подготовки. Еще 2 месяца назад здесь была тишина

А сейчас в нем тренируется более 15 подростков. Так было не всегда. Начинающие спортсмены - в бывшем уличные хулиганы, дети из неблагополучных семей. Сегодня увлеченная занятость подростков – заслуга тренера и руководства физкультурно-оздоровительного центра.

Пока помещение не напоминает то место, где формируются характеры спортивных звезд. Но руководство центра уверяет, что это пока. А начало положено. В планах оздоровительного центра ремонт, повесить боксерские мешки, установить ринг. Но самое главное - есть команда энтузиастов.

Фрунзенский район. Еще один физкультурно-оздоровительный центр.

Хороший пример того, как за сравнительно небольшой срок создается прочная база для будущих завоеваний спортивного олимпа.

По словам тех, кто сегодня работает с подростками, главное мотивация и работа над собой. За моей спиной самый стандартный спортивный зал. Таких по стране много. Но за 4 года существования именно здесь было выращено более 15 республиканских чемпионов.

Главное - мотивация и работа над собой

Каждый ребенок находит в спорте что-то свое. По словам тренеров, в зале трудные подростки могут получить самоутверждение, в поисках которого многие из них и идут на необдуманные поступки. Положительно на исправлении может сказаться и спортивная социализация. Когда твоих сверстников ставят в пример, хочется быть похожим.