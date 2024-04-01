Специализированный сайт для абитуриентов заработал в Беларуси

В Беларуси начал работать специализированный сайт для абитуриентов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования.

Система информационно-педагогической поддержкиАбитуриент.byраскрывает содержание системы специальностей и квалификаций Беларуси, информирует об основных образовательных учреждениях. На сайте содержится информация относительно общих правил приема и порядка приема в учреждения высшего образования (УВО), статистики вступительных кампаний этого года и прошлых лет, структуры каждого УВО, научной работы его выпускающих кафедр и их связях с рынком труда.