Специальная экскурсия для руководителей музеев Беларуси прошла на Поклонной горе в Москве

Я думаю, что в данный момент сохранять историю Великой Отечественной войны именно о том подвиге наших предков, гиперважно. Потому что если мы этого не будем знать, конец наш будет печальным. Поэтому мы каждый день озабочены тем, чтобы как можно больше людей пришли в музей. Я думаю, что этим же заняты и белорусские коллеги. Потому что если будущие поколения не проникнутся этой темой, не пропустят через себя, через свое сердце, голову, то мы получим то, что сейчас происходит на Украине.

Александр Школьник, директор Музея Победы (Москва)