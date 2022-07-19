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Специальная экскурсия для руководителей музеев Беларуси прошла на Поклонной горе в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла встреча руководителей музеев Беларуси и России. В составе нашей делегации музейные работники и деятели культуры из Минска, Бреста, Гродно, Витебска и Гомеля. Специально для них организовали экскурсию по экспозиции "Подвиг народа". Наша делегация узнала, как в тылу работали заводы по производству военной техники, побывала в Ленинской библиотеке, увидела, как фашисты грабили Янтарную комнату и вывозили произведения искусства из Нижнего Новгорода. Кроме того, побывали белорусы в интерактивном Берлине во время взятия рейхстага.

Я думаю, что в данный момент сохранять историю Великой Отечественной войны именно о том подвиге наших предков, гиперважно. Потому что если мы этого не будем знать, конец наш будет печальным. Поэтому мы каждый день озабочены тем, чтобы как можно больше людей пришли в музей. Я думаю, что этим же заняты и белорусские коллеги. Потому что если будущие поколения не проникнутся этой темой, не пропустят через себя, через свое сердце, голову, то мы получим то, что сейчас происходит на Украине.
Александр Школьник, директор Музея Победы (Москва)


Члены делегации также станут участниками рабочей сессии, в рамках которой обсудят различные направления музейной деятельности - от новых тенденций в подготовке интерактивных экспозиций до организации фондовой работы.

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