ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Специальная спасательная операция - как проходит подготовка к встрече экипажа с Мариной Василевской

Беларусь 6 апреля будет ждать возвращения с орбиты экипажа с Мариной Василевской. 12 суток и 7 научных и образовательных программ позади.

Полет домой считается более сложным. Поэтому развернута специальная спасательная операция. Встречать первого в истории независимой Беларуси космонавта готова съемочная группа Агентства теленовостей с Анастасией Бенедисюк (подробности в видео).

Читайте также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все